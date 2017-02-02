Gölcük Hisar Deresi Köprülü Kavşağı'nda İnşaat Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük Hisar Deresi Kavşağı'ndaki çalışmaları devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Gölcük Hisar Deresi Kavşağı'ndaki çalışmalarına devam ediyor. Çalışma kapsamında 3 bin 900 metrelik istinat duvarının büyük bölümü tamamlandı. Yine yaya üst geçidinin temel hafriyatı ile temel donatı ve beton imalatı bitirildi. Dere üzerinden geçen D-130 Karayolu köprüsünün altında istinat duvarı çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yan yol uygulamaları da gerçekleştiriliyor.



Proje Hisar (Asar) Deresi'nin D-130 Karayolu'ndan körfezdeki buluşma noktasına kadar yapılacak yan bağlantı yollarını ve dere ıslahını kapsıyor. Hisar (Asar) Deresi Kavşağı projesinde toplam 5 bin metre yan yol ve bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca dere üzerinde oluşturulacak köprülerle doğu-batı yönündeki ulaşımı D-130 Karayolu'na girmeden mahalleler arasında sağlanabilecek.



Derenin her iki tarafına ıslah çalışması kapsamında 3 bin 900 metrelik istinat duvarı yapılıyor. Ayrıca proje kapsamında 1 adet kutu menfez imalatı da gerçekleştirilecek. Hisar (Asar) Deresi üzerinde D-130 Karayolu'nun kuzeyinde ve güneyinde 2 adet araç köprüsü yer alacak. Dere ıslah duvarlarına paralel yan yollar ile ağır tonajlı araç trafiğinin mahalle içi ulaşımdan uzaklaştırılması sağlanacak.



Proje kapsamında 185 bin metreküp kazı, 281 bin metreküp dolgu, 31 bin metreküp beton, 3 bin 100 ton demir, bin 385 metre fore kazık, 58 bin metrekare duvar izolasyon, 11 bin metre yağmursuyu drenaj hattı uygulanacak. Yol çalışmalarında 38 bin ton plentmiks temel ve alt temel malzemesi, 20 bin ton asfalt, 8 bin 400 metre uzunluğunda bordür,18 bin metrekare kaldırım imalatı yapılacak. - KOCAELİ