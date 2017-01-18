Gölbaşında Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 2 yıl önce hakkında 2 dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Kemal Kimsesiz'in Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığını belirleyen Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları operasyon ile şahsı bir akrabasının evinde yakaladı. Yakalanan şahıs alınan ifadesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN