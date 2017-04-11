Gölbaşında Anaokul Öğrencileri Tiyatroyla Buluştu

Gölbaşı Belediyesi 'Gölgenin Canı' isimli tiyatro oyununu ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencileri için sergiledi.



Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezinde, bin 350 anaokulu ve ilkokul öğrencisine 3 seans halinde tiyatro gösterisi sahnelendi. Oyunun sonunda keyifli vakit geçiren öğrencilere balon hediye edildi. Öğrenciler de Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkürlerini iletti.



'Gölgenin Canı' isimli tiyatro oyunu, ilçe merkezindeki tüm anaokulu ve ilkokul öğrencileri için 12 Nisan Çarşamba günü 3 seans halinde tekrar sahnelenecek. - ANKARA