Gölbaşı ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Gölbaşı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.





Karın getirdiği güzelliği görmek isteyen ilçe sakinleri parka akın etti.



Kar yağışıyla sonrası park içinde bulunan, kuş gözlem kulesi ve yüzlerce bitki türünün beyaza bürünmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



Kimi vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, kimileri de etrafta bol bol fotoğraf çekti.