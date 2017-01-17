Gölbaşı'nda Zabıta Ekiplerinden Denetim

Gölbaşı Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan okul kantini, fırın ve yemekhaneleri denetledi.



Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymayan işletme sahipleri uyarıldı.





Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı gıda denetçileri ile birlikte yapılan denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapıldı.



Çalışanların kılık kıyafetinden, mekan temizliği ve üretim araçlarının temizliğini inceleyen ekipler, fırınlarda da titiz bir çalışma gerçekleştirdi.



İş yerinde yapılan incelemeler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, daha önce denetimden geçip uyarı cezası alan ancak uyarıya uymayan bazı iş yerlerine ceza kesildi.





Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, toplum sağlığını önemsediklerini, bu amaçla çeşitli meslek gruplarına yönelik denetimlere aralıksız devam edileceğini kaydetti.