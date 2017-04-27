Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya karayolu Ahiboz mevkisinde, Ankara istikametinde seyir halindeki Cumali Börekçi'nin kullandığı 01 YM 193 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Börekçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.