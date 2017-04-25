Gölbaşı'nda Tiyatro Gösterisi

Gölbaşı Belediyesince kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Balans ekibi tarafından "Lafını Balla Kestim" adlı tiyatro oyunu sergilendi.



Ömür Akkan, Meral Konrat, Esin Benim, Ali Ulvi Gülşen, Gülşah Yaprakçı, Doğa Can'ın rol aldığı, ışık ve seste ise Ferhat Hazar'ın görev aldığı oyunda, teknolojinin esiri olan ailelerin iletişim sorunundan bahsedilerek teknoloji ve televizyon bağımlılığından kaynaklanan boşanmalar konu edildi.



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı konuşmada, oyunun teknolojinin insanları nasıl esir aldığını gösterdiğini belirterek güzel bir mesaj verdiğini ifade etti.



Tiyatro ekibine teşekkür eden Özdemir, ilçede kültür sanat etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.



Başrol oyuncularından Ömür Akkan ise Gölbaşı Belediyesine kendilerini davet ederek halkla buluşmalarına vesile oldukları için teşekkür etti.



Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Özdemir, oyunculara çiçek takdim ederek, üzüm ikram etti.