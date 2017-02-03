ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sosyal medya hesabından FETÖ/PDY propagandası yaptığı iddia edilen M.Y. tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından FETÖ/PDY'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Adıyaman
Gölbaşı'nda, Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sosyal medya hesabından FETÖ/PDY propagandası yaptığı iddia edilen M.Y. tutuklandı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sosyal medya hesabından FETÖ/PDY propagandası yaptığı iddia edilen M.Y. tutuklandı.