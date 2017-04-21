Gölbaşı'nda Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkılıyor

Gölbaşı ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının küpelenmesi, aşılanması ve kısırlaştırılmasına başlandı.





Gölbaşı Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı'nda güçten düşen sokak hayvanları tespit edilerek bakımları yapıldı.





Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Hikmet Yalçınkaya, "Çalışmalarımızda sokak hayvanlarının küpelenmesi, aşılanması, kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması gibi işlemleri yapıyoruz." dedi.



Yaçınkaya, yapılan işlemlerin ardından hayvanların tekrar doğal yaşamlarına bırakıldığını da sözlerine ekledi.