ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı.
Gölbaşı'nın Savran Köyü'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Karabağ ile 65 yaşındaki eşi Elif Karabağ, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Zehirlendiğini fark eden Karabağ çifti, evlerinin yakınında oturan çocuklarına haber verdi. Çocukları tarafından otomobille Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen çifte oksijen takviyesi yapıldı.
- Adıyaman
Gölbaşı'nda, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hastanelik Oldu
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı.
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