Gölbaşı'nda Öğrenciler Her Gün 40 Dakika Kitap Okuyor

Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunun başlatmış olduğu "İmam Hatip Ortaokulu Okuyor" Projesi ile öğrenciler her gün 40 dakika kitap okuyor.





Okul Müdürü Reşit Kaşıkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını ifade etti.



Öğrencilerin her gün İmam Hatip Ortaokulunda sınıfarında aynı anda kitap okuduğunu ifade eden Kaşıkara, "Proje ile hem öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz hem de kendilerini rahat bir şekilde ifade etmeleri için zihinlerini geliştirmek istiyoruz." dedi.



Kaşıkara, projenin bir ay süreceğini kaydetti.