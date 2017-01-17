Gölbaşı'nda Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, proje ihalesi gerçekleştirilen kentsel dönüşümün çalışmalarının Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.





Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir estetiğine uygun, daha sağlam, güvenli ve yaşanabilir binaların inşa edilmesi için çalışan Gölbaşı Belediyesinin, Mimar Sinan Mahallesi'nde 15 hektarlık alan içinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçeyi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını söyledi.





Kentsel dönüşüm çerçevesinde konut ve iş merkezi inşaatına başlanacağını belirten Özdemir, şöyle konuştu:



"İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi afet evlerinde yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm ile hem estetik hem de yaşanabilirlik olarak Türkiye'de örnek teşkil edecek bir mimari yapmayı planlıyoruz. Sizlerin daha rahat bir ortamda yaşamanız sosyal ve kültürel alanlar ile afet evlerini Türkiye'de örnek olacak şekilde tasarlamak istiyoruz."



Özdemir, yıkım ve tekrar yapım için ikinci bir ihale yapılacağını sözlerine ekledi.