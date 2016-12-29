Gölbaşı'nda Kar Keyfi

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Çocukların ellerindeki poşet, metal tepsi ve muşambalarla bir tepeyi kayak alanına çevirmesinden detaylar ANKARA - Ankara'da kar tatilini fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla karın kefini yaşıyor. Gölbaşı ilçesi Şafak mahallesinde kar yağışı sonrasında çocuklar, ellerinde poşet, metal tepsi ve muşambalarla mahalle arasındaki bir tepeyi kayak alanına çevirdi. Çocukların coşkulu anlarına büyüklerde ortak oldu. Doyasıya eğlenen çocuklar, araç geçişi nedeniyle kimi zaman tehlikeli anlar yaşasalar da bu duruma aldırış etmeden kaymanın tadını çıkarıyor.