Gölbaşı'nda Ev Yangını

Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Karaburun köyünde Cuma Kırtay'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.



Yangınla ilgili hasar tespit çalışması ve soruşturma başlatıldı.