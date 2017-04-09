Gölbaşı'nda Bahar Şenliği

Gölbaşı Çorumlular Birliği tarafından Gölbaşı ilçesinde bahar şenliği düzenledi.



AK Parti Ankara Milletvekili ve birliğin onursal başkanı Murat Alparslan, Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen şenlikte, dünyanın neresinde bir haksızlık varsa zalimin karşısında durmak için sorumlu olduklarını söyledi.



Çorumlular olarak sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Alparslan, şunları kaydetti:



"Bu sorumluluk neyi gerektiriyorsa hep onu yaptık. İnşallah şimdi 16 Nisan'da ülkenin istiklali için milletin istikbali için devletin bekası için, krizlerin, kaosların, güvensizliğin, koalisyonların son bulması için ayar verilen değil ayar veren, şamar atılan değil gerektiğinde dimdik durarak herkese karşı hakkını haykırabilen bir devlet olabilmek için hep birlikte güçlü bir şekilde 'evet' diyoruz."



Halk oylamasından "evet" çıkmasını istediklerini anlatan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, "Çünkü soğukta insanları ısıtacağız, sıcakta denize girmeyi sağlayacağız. Kimseyi denize dökmeyeceğiz, CHP'lisi, MHP'lisi, AK Parti'lisi birlikte yaşayacağız. Bir de kötü bir haberim var. FETÖ'nün, PKK'nın kökünü kazıyacağız." diye konuştu.



Çorumlular Federasyonu Başkanı Hayri Çağrı da Anadolu'nun bütün insanları gibi Çorumluların da her daim ülkesinin yanında olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından konser düzenlendi, vatandaşlara pilav dağıtıldı.