Gölbaşı'nda Asfalt Yama Çalışmaları Devam Ediyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki yollarda bakım, onarım ve asfalt yama çalışmaları devam ediyor.



Ekipler, ilçe genelinde imar yollarını açmaya devam ederken, sert geçen kış şartları nedeniyle tahrip olan yolların asfalt yapım çalışmasını da yapıyor.



İlçe genelinde sürdürülen yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, kış aylarında zarar gören ve yıpranmış yollar tek tek onarılıyor.



Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yama çalışmalarını tamamlarken, Karşıyaka Mahallesi'nde de asfalt yama çalışmalarını devam ettiriyor.



Gölbaşı Belediyesi, ilçe içerisinde ulaşımı rahatlatma amacıyla günlük ortalama 40 ton asfalt yama çalışmasında bulunuyor. - ANKARA