Gölbaşı'nda 23 Nisan Coşkusu

Gölbaşı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılı coşkuyla kutlandı.



Cumhuriyet Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Başsavcısı Ali Çalık, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, belediye ve kaymakamlık birim müdürleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden etkinlik, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle sona erdi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul sporları (voleybol, basketbol, futsal) müsabakalarında dereceye giren okulların öğrencilerine, etkinliğe katılan protokol tarafından ödülleri verildi.



Etkinlik sonunda açıklamada bulunan Başkan Duruay, 23 Nisan'ın çocuklar için bir şenlik olduğunu belirterek, "Geleceğin Gölbaşı'sını ve Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım" diye konuştu. - ANKARA