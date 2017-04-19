Gölbaşı Kaymakamı Zadeleroğlu Görevden Uzaklaştırıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde iki yıldır kaymakamlık görevini yürüten Murat Zadeleroğlu, İçişleri Bakanlığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında açığa alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.