Gölbaşı İlçesinde Yol Bakım Çalışmaları Sürüyor
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol bakım çalışmaları sürüyorBelediye Başkanı Yusuf Özdemir, açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanından çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yol ve kaldırım bakım çalışmalarının tamamlandığını belirterek ilçenin muhtelif yerlerinde...
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri tarafından yol bakım çalışmaları sürüyor
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanından çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yol ve kaldırım bakım çalışmalarının tamamlandığını belirterek ilçenin muhtelif yerlerinde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Başkan Özdemir, "Daha yaşanılabilir Gölbaşı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında çeşitli sebeplerle bozulan yollar tamir ediliyor ya da yenileniyor" dedi. - ADIYAMAN
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