Gölbaşı İlçesinde Polis Haftası Kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü kutlandı.



Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde yapılan kutlamaya Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, belde belediye başkanları, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Jandarma Komutanı Personel Binbaşı Serdar Atakan, İşadamı Adnan Akcan, polisler ve vatandaşlar katıldı.



Program Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için çalışıyoruz. Ülkemizde meydana gelen terör olaylarına karşı canla başla, gece gündüz mücadele demeden çalışma gayretindeyiz. Demokratik bir toplum içerisinde toplumun talep ve ihtiyaçlarına yönelik emniyet hizmetlerinin herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlayarak, vatandaşın korkusuz bir şekilde yaşaması amacımızdır" dedi. - ADIYAMAN