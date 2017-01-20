Gölbaşı İlçesinde Öğretmenlere İş Güvenliği Semineri Verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimi verildi.



Gölbaşı Fen Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim seminerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Ali Oruç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Hekimi Ahmet Kala, öğretmenler ve milli çalışanları katıldı.



İş Güvenliği Uzmanı Ali Oruç, eğitimin amacının çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak olduğunu ifade etti.



8 saatlik eğitim seminerinin öğleden sonraki oturumunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Hekimi Ahmet Kala tarafından ilk yardım meslek hastalıkları ve sebepleri, biyolojik risk etmenler ile ergonomi konular ile bilgilendirme eğitimi yapıldı. - ADIYAMAN