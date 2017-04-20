Gölbaşı İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından 15 Temmuz saygı ve birlik yürüyüşü düzenlendi.



15 Temmuz Meydanında düzenlenen programa Gölbaşı Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Müslüm Ayaz, Gölbaşı Müftüsü Selami Sayın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve Gölbaşı halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Özdemir, "Bu ülkede doğmuş, büyümüş ve bu topraklara vatan borcu olan her vatandaşın, tüm etnik ve ideolojik kimliklerini bir kenara bırakarak ellerine sadece Ay Yıldızlı Bayrakları alarak göğüslerini siper ettiği destansı geceyi anmaktır. Ayrıca şehitlerimizin anısını diri tutarak bu olayı unutmadığımızı göstermektir" dedi. Şehitler için Gölbaşı İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı gösterilerini sundu. Mehteran Takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanından İstasyona kadar "15 Temmuz saygı ve birlik yürüyüşü yapıldı. Yapılan yürüyüşün ardından 15 Temmuz Resim Sergisi gezildi. - ADIYAMAN