Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne Vekaleten Cemal Avan Atandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne vekaleten Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan atandı.



Cemal Avan, 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. Meslek Hayatına 1992 yılında Ankara'da başladı. Ankara, Adıyaman-Gerger, Osmaniye, Hayat-Kırıkhan-Reyhanlı, il ve ilçelerinde çeşitli rütbelerle görev yaptı. Avan, meslek hayatı boyunca çeşitli takdir ve taltif aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Avan vekaleten Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.



Müdür Avan yaptığı açıklamada "İlçenin varsa sorunlarını arkadaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda çözmeye çalışacağız. Amacımız, Gölbaşı halkına, Gölbaşılı kardeşlerimize ayrım yapmaksızın en iyi ve en hızlı şekilde güvenlik hizmetini sağlamaktır. Daha güvenli bir Gölbaşı için tüm halkımızın desteklerini beklemekteyiz" dedi. - ADIYAMAN