Gölbaşı Emniyet Müdürü Avan'dan Aranan Şahıslarla İlgili Açıklama

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, çeşitli suçlardan aranan 6 kişinin yakalandığını açıkladı.



İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, ekiplerin titiz çalışması ve gelen ihbarları değerlendirmesi neticesinde çeşitli suçlardan aranan 6 kişinin değişik zamanlarda yakalandığını aktardı.



Cemal Avan, halkın can ve mal güvenliği için polisin 24 saat boyunca görevi başında olduğunu belirterek, "Çeşitli suçlardan aranan Hüseyin M., Metin Y., Ebru Ü., Mustafa S., Ahmet G., Yusuf K., polisimizin titiz çalışması ile çeşitli illerde yakalanarak, adli makamlara teslim edildi" dedi. - ADIYAMAN