Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne Polis Haftası Ziyareti

Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin'i ziyaret etti.



İlçe emniyet birimlerini tek tek dolaşıp polislerle bir araya gelen Kaymakam Esmer ve Başkan Duruay, günün anısına karanfil verdi. Kaymakam Esmer, Türkiye'nin 9 farklı ilinde binlerce polisle beraber mesai yaptığını ifade ederek, tüm polislerin günlerini kutladı. 15 Temmuz'da Türk Polis Teşkilatının bir travma yaşadığını ifade eden Kaymakam Esmer, şunları kaydetti:



"Bu travma uzun sürebilirdi ama bu köklü teşkilat kendi içerisindeki bozuk hücreleri dışarı atarak yoluna devam etti. Köklü bir gelenekten gelen davranış sergilediler. Bu süreçte hem kendi içerisindeki hem de o olaylara karışmış olan kişileri de yakalayarak yargının huzuruna teslim etmiş oldular. Bugün Türkiye'nin her noktasında toplumun güvenliğini sağlamak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar. Bütün polislerin Allah yardımcısı olsun."



Başkan Duruay da toplumun refah içerisinde bir hayat sürmesinin devletle alakalı olduğunu belirterek, "Güvenlik olarak da sizlere emanetiz. Özellikle 15 Temmuz'da Gölbaşı emniyetimizdeki arkadaşlarımız gerçekten özverili davrandılar. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Cenab-ı Mevlam rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin. Kazasız belasız görev yapmayı da arkadaşlarımıza nasip etsin" diye konuştu.



Ziyarette, Gölbaşı Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Gölbaşı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Özüdoğru da bulundu. Kaymakam Esmer ve Başkan Duruay, İncek Polis Merkezini de ziyaret ederek, çalışan polislerin haftasını kutladı. - ANKARA