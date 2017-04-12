Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Binası

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, ilçeye yeni bir emniyet binasının yapılacağını söyledi.



Mevcut olan emniyet binası yerine yeni bir emniyet binasının yapılacağını söyleyen Kaymakam Zadeleroğlu, "İlçemiz emniyet müdürlüğü, 1985 yılında hizmete giren mevcut binasında hizmet vermektedir. Bu binanın emniyet müdürlüğümüzün yükünü kaldırmakta zorlandığı, ana cadde üzerinde bulunan ve park sorunu yaşayan bu eski binanın yerine, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla vatandaşlarımıza daha geniş mekanlarda, daha kolay hizmet alabilmesi için yıkım kararı bulunan eski hizmet binası yerine yeni emniyet müdürlüğü binası yapılması kararı alınmıştır" dedi. - ADIYAMAN