Gölbaşı'da Üç Ayaklı Oğlak İlgi Çekti

Gölbaşı ilçesinde üç ayaklı dünyaya gelen oğlak, ilgi odağı oldu.



Savran köyünde besicilik yapan İbrahim Uzungüney'in çiftliğinde iki hafta önce dünyaya gelen üç ayaklı oğlak, veterinere götürüldü. Muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen oğlağa, "Farklı" adı verildi.



Üç ayaklı olmasına rağmen sürüde yer alan diğer hayvanlarla sıkıntı yaşamadan meraya çıkan oğlak, ilgi çekiyor.



Oğlağın sahibi Uzungüney, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldır besicilikle uğraştığını ve ilk kez üç ayaklı bir oğlakla karşılaştığını belirterek, doğduğunda şaşkınlığa neden olan "Farklı"ya birkaç gün evde baktıklarını söyledi.



Çocukların da oyuncağı haline gelen oğlağı daha sonra sürüye kattıklarını ifade eden Uzungüney, "Diğerler hayvanlar kadar sağlıklı ve hareketli olduğunu düşünüyorum." dedi.