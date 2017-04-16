Gölbaşı'da Halk Oylaması Sonucu Kutlandı

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasını kutladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşlar, seçim müzikleri eşliğinde eğlendi.



AK Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"Evet oyu, milletimizin takdiri ile çıkmıştır. Yeni hükümet sisteminin, ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gölbaşı'nda yüzde 53 oy aldık. Teşkilatlarımızın çalışması ve milletimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a olan güveni, bu oy oranın sebebidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum."