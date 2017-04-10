Gölbaşı Belediyespor U15 Futbol Takımından Büyük Başarı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, bölge şampiyonu olan Gölbaşı Belediyespor U15 Futbol Takımını, Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği performanstan dolayı kutladı.



Gölbaşı Belediyespor U15 Futbol Takımı, Kütahya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarında oynadığı güzel oyunla ilk 8 içerisinde yer aldı. Final maçında Antalya DSİSPOR ile karşılaşan Gölbaşı Belediyespor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Başkan Duruay, takım oyuncularını şimdiye kadar gösterdikleri performans nedeniyle tebrik ederek, "Bizim sloganımız skor değil spor. Başarılarınız için sizleri tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. - ANKARA