Gölbaşı Belediyesinin Hayvan Barınağı Projesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir sokağa terk edilen hayvanların koruma altına alınması için "Hayvan Barınağı" projesini hizmete sokacaklarını söyledi.



İlçedeki sahipsiz sokak hayvanları için hayvan barınakları yapımının devam ettiğini belirten Özdemir şunları kaydetti:



"İlçemizde yapılması düşünülen 'Hayvan Barınağı' projesi ile ilçemiz dahilinde usulüne uygun olarak toplanacak sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılabilecektir.



Böylece sokaklarda başıboş gezen sokak hayvanlarının kent sakinlerini rahatsız etmesi önlenebilecek, hayvanlar aracılığı ile yayılan hastalıkların önüne geçilebilecek. Sokak hayvanlarının da şiddet görmesi ve hastalıklar nedeniyle ölümleri önlenebilecektir."



Başkan Özdemir, projeyle hayvanlarda ortaya çıkan bazı hastalıkların çevreye yayılmasına engel olarak, veteriner kontrolünde sağlıklı yaşam sürmelerini amaçladıklarını da sözlerine ekledi.