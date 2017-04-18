Gölbaşı Belediyesinden Şehit Aileleri ve Gazilere Kültür Turu

Gölbaşı Belediyesi ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilere kültür turu kapsamında İstanbul ve Edirne gezisi düzenledi. Başkan Fatih Duruay, bugün yola çıkan kafileyi İstanbul'a uğurladı.



Gölbaşı Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen ve 3 gün sürecek olan gezi programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler, İstanbul'da Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Cami, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Pierre Loti Tepesi, Edirne'de ise Selimiye ve Eski Cami, Edirne Çarşısı, Balkan Şehitliği gibi yerleri ziyaret edecek. - ANKARA