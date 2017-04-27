Gölbaşı Belediyesinden Örnek Davranış

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'in talimatıyla ilçede böcek, kedi ve köpeklerin su ve mamaya daha kolay şekilde erişimlerini sağlamak adına, parklara beslenme terminalleri yerleştirildi.



Gölbaşı Belediyesi, parklarda bulunan otomatik su kaplarının yanına mama kapları da yerleştirildi. Yerleştirilen su ve mamalarla sokakta yaşayan hayvanlar daha hijyenik bir ortamda ve kontrollü beslenmeleri sağlanması hedefleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvan severlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu dünyada, can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Hepimizin kapısının önünde bir kedisi vardır. Şimdi onlar için parklarımıza mama kabı da koyduk. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu noktada hayvan severlere de önemli görevler düşüyor. Bu kapları boş bırakmayalım. Markete alışverişe gittiğimizde onları da unutmayalım. Sokak köpeklerini kısırlaştırarak kontrolsüz üremenin önüne geçiyoruz. Uzmanlar da bunu tavsiye ediyor. Kısırlaştırma işlemi ile birlikte can dostlarımız birçok hastalıktan da korunmuş oluyor" dedi. - ADIYAMAN