Gölbaşı Belediyesinden Hayvan Barınağı Projesi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, sokak hayvanlarının koruma altına alınarak, yaşam ortamı sağlanması amacıyla Hayvan Barınağı Projesini çok yakında hizmete sokacaklarını söyledi.



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, hayvan barınakları için yapımının devam ettiğini vurgulayarak, "İlçemizde yapılması düşünülen "Hayvan Barınağı Projesi" ile ilçemiz dahilinde usulüne uygun olarak toplanacak sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılabilecektir. Böylece sokaklarda başıboş gezen sokak hayvanlarının kent sakinlerini rahatsız etmesi önlenebilecek, hayvanlar aracılığı ile yayılan hastalıkların önüne geçilebilecek. Sokak hayvanlarının da şiddet görmesi ve hastalıklar nedeniyle ölümleri önlenebilecektir. Belediyemizin hayata geçirmeyi düşündüğü "Hayvan Barınağı Projesi" ile sokak hayvanları için Belediyemize düşen sorumluluk ve görevler eksiksiz olarak yerine getirilebilecek, ayrıca kent sakinlerinin huzuru ve sağlığı için de gereken tedbirler alınabilecektir.



Projeyle aynı zamanda sokağa terk edilen hayvanlarda ortaya çıkan bazı hastalıkların çevreye yayılmasına engel olunarak, veteriner kontrolünde sağlıklı yaşam sürmeleri amaçlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN