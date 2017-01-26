Gölbaşı Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Gölbaşına Bir İyilik Yap, Geri Dönüşüme Destek Ver" sloganıyla geri dönüşüm çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, geri dönüşüm projesi hakkında yaptığı konuşmada, "Gölbaşı Belediyesi tarafından 'Gölbaşına Bir İyilik Yap, Geri Dönüşüme Destek Ver'sloganıyla başlanan yolda geri dönüşüm projesi başlamış olup su şişesi, basket potası şeklinde kumbaralar halkla buluşturulmak üzere hazır hale getirilmiştir.



Gölbaşı halkının plastik şişelerini potaya atarken hem eğlenmesi hem de bilgilenmesini amaçlıyoruz. Gölbaşı Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının çöplerden ayrı toplanması amacıyla caddelere ve sokaklara yerleştirilecek olan su şişesi, kafesler ve her okul için düşünülmüş olan basket potalarıyla kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıklarının çöpe atılmayıp geri dönüşüme kazandırılması kampanyasında, geri dönüşüm kutularının sayısının arttırılarak ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN