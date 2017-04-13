Gölbaşı Belediyesinde Çalışan 15 İşçiye "Ustalık-Kalfalık-İşyeri Açma" Belgesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan 15 işçiye "Ustalık-Kalfalık-İş Yeri Açma" belgesi verdi.



Gölbaşı İlçe Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği Ustalık-Kalfalık-İş Yeri Açma sınavlarında başarılı olan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleşen törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları katıldı. Başkan Duruay, törende yaptığı konuşmada eğitimin yaşı olmadığını vurgulayarak, "Bu aldığınız belgeler her zaman sizler için gerekli olacak. Sertifikalı bir meslek sahibi oluyorsunuz. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.



Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz de Milli Eğitim camiasının okullardaki örgün eğitim yanında Halk Eğitim Merkezi ve mesleki eğitim kanallarıyla da yaygın eğitime önem verdiğini söyledi. Gürbüz, "Sadece okul çağımızdaki çocuklarımıza değil, hayatın her alanındaki insanımıza eğitim vermek için azemi gayret gösteriyoruz. Bu noktada da bizim en yakın destekçimiz çoğunlukla belediyelerimiz oluyor" dedi.



Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Uçar ise Mesleki Eğitim Merkezi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüyle yapılan protokol neticesinde Ustalık-Kalfalık-İş Yeri Açma belgelerinin verildiğini aktardı.



Tören sonunda Başkan Duruay, geçtiğimiz aylarda kendi elleriyle ektiği menekşe tohumlarının son halini inceleyerek, Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Göçer'den bilgi aldı. - ANKARA