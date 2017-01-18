Gölbaşı Belediyesi Serasında Yaza Hazırlık

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında çiçek ekimi gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Yaza kadar üretimimizi yapıp, yaz aylarında Gölbaşı'nı rengarenk yapacağız" dedi.



Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet hercai menekşe tohumunun ekimini seralarda gerçekleştirdi. Menekşeler serada büyütülerek yaz aylarında Gölbaşı'nda parklara, çevreyolu kenarlarına, camilere ve muhtarlıklara ekilecek.



Sera çalışmalarının sadece yaz ayları için değil kış ayları için de olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Gölbaşı'na ekilen iç mekan süs bitkileri ve mevsimlik çiçek bitkilerinin üretimi Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında yapılıyor. Yılda ortalama 10 bin adet çok yıllık olan; minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavura, ayrıca yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor. Böylelikle Gölbaşımızın her mevsim çiçeklendirilmesi için çalışmalarımızı yapabilme imkanımız oluyor. Yaz ve kış üretime devam eden sera, Gölbaşı Belediyesinin ekilecek çiçek temininin tamamını sağlayarak ekonomik anlamda da tasarruf etmemizi sağlıyor" dedi. - ANKARA