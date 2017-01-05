Gölbaşı Belediyesi'nden Atık Pil Toplama Kampanyası

Gölbaşı Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ilçe genelinde tüm özel, kamu ve kurumları ile okullarda pil toplama kampanyası başlattı.



Gölbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bulunan tüm eğitim kurumlarını kapsayan kampanya çerçevesinde, okullara atık toplama kutuları yerleştiriliyor.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Piller çöpe atıldığında hava, toprak ve su kaynaklarını kirletmektedir. İçerisinde cıva bulunan bir tek pil bile 800 bin litre suyu içilemez hale getirebilir. Bu kampanya ile atık pil toplama alışkanlığı kazandırılarak, atık pillerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi konusunda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak amaçlanmaktadır. Bütün ilçe halkımızı ve öğrencilerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."