Gölbaşı Belediyesi çalışan İşçilerine %30 Zam yaptı

Gölbaşı Belediyesi ile işçileri temsilen Hizmet-İş sendikası 2 yılı kapsayan zam oranını %30 olarak belirledi. Zam oranın dağılımı ilk altı ay %5, ikinci altı ay % 6, üçüncü altı ay %6 dördüncü altı ay %6 ve sosyal yardımlara yapılan zamlar ile birlikte toplamda kümülatif olarak 2 yıllık zam oranı %30 oldu.

Gölbaşı Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplu sözleşme imza törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Sendika temsilcileri ve Belediye işçileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Duruay; 'Ben herkesi mesai arkadaşı olarak gördüm Değerli çalışma arkadaşlarım, İşçinin hakkı emeği kesinlikle ödenmez. Biz işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını fazlasıyla almaları için Belediye imkânları doğrultusunda bu sözleşmeyi hazırladık. Bundan sonraki sözleşmemiz bütçemizle beraber daha iyi olacaktır''

Yeni sözleşmemiz ile birlikte işçi arkadaşlarımıza Birinci altı ay %5, ikinci altı ay %6, üçüncü altı ay % 6, dördüncü altı ay % 6 olarak zam yaptık. Birde bunların yanında sosyal yardımlarımız olarak üniversite okuyan öğrencilere 850 tl den 1000 tl ye, Lisede okuyanlar 270 tl den 300 tl ye, ilk okulda 200 tl den 250 tl ye, engelli ücretini 500 tl den 700 tl ye çıkartıldı. İşçi Kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Belediye Başkanı Duruay'a Belediye işçilerine yapmış olduğu zamdan dolayı teşekkür plaketi verdi. Sözleşmenin ardından işçiler ile fotoğraf çektirildi.

