Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay Miniklerle Çiçek Ekti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Aydede Kreşi minik öğrencileriyle bahar çiçeği fideleri ekti.



Minikleri toprakla buluşturarak, doğa sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirten Başkan Duruay, "Yavrularımıza doğa, çiçek, ağaç ve toprak sevgisini aşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapılan bu etkinliklerle çocuklarımıza doğa sevgisini en küçük yaşta aşılayarak, onlara çiçek sevgisini bu şekilde öğretmiş oluyoruz" dedi.



Etkinliğin sonunda Başkan Duruay, minik öğrencilere boya kalemi seti hediye etti. - ANKARA