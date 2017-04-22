Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay'dan 23 Nisan Mesajı
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Duruay, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun ve milli egemenliğin bütün dünyaya ilan edilişinin 97. yıl dönümü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
23 Nisan'ın çocuklar için bir şenlik, milletimiz için de gurur günü olduğunu ifade eden Duruay, mesajında şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ederek, gelecek nesillere değer verdiğini ve onlara güvendiğini ortaya koymuştur. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda iyi bir eğitim alarak topluma ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak hepimizin boynunun borcudur. Bu vesileyle geleceğin Gölbaşı'sını ve Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve sevgiyle anıyorum." - ANKARA