Göl Üzerinde Yürümeyin" Uyarısı

Çaykara Belediyesi, yüzeyi kısmen buzla kaplı Uzungöl üzerinde vatandaşların yürümesinin önüne geçebilmek için göl kenarına "Dikkat! Buz tutan gölün üzerinde yürümek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela koydu.



Yörede, aralık ayı sonunda hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından Doğu Karadeniz'in en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından Uzungöl ile göle su sağlayan Haldızen Vadisi'ndeki derenin büyük bölümünün yüzeyi dondu.



Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla ilgi gören Uzungöl, beyaz örtüsüyle ayrı güzelliğe bürünürken, donmuş göl yüzeyi bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ile yöre halkının ilgisini çekti.



Bazılarının üzerinde yürüdüğü, turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği göl yüzeyindeki buz tabakasının yer yer erimeye başlamasıyla oluşan tehlikeye dikkati çeken Çaykara Belediyesi göl kenarına, "Dikkat! Buz tutan gölün üzerinde yürümek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabela koydu.