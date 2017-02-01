Gol" İçin Değil "Rol" İçin Ter Döküyorlar

CANDOĞAN PARLATAN - İzmir'de Konak Belediyespor Kadın Takımı'nın futbolcuları, tiyatro oyunu için sahneye çıkmaya hazırlanıyor.



Tiyatroyu yaygınlaştırmak, tiyatroya hiç gitmemiş veya tiyatrodan uzak vatandaşları bu sanat dalıyla tanıştırmak amacıyla belediyenin başlattığı "İzmir Tiyatrosu Projesi" kapsamında rol alacak kadın futbolcular, antrenmanların yanı sıra provalar için de çalışıyor.



Provalarını, idman yaptıkları yeşil sahada ve sahnede tiyatro sanatçılarıyla yapan futbolcular, mayıs ayında Bertolt Brecht'in ünlü eseri Kafkas Tebeşir Dairesi'ni sahneleyecek.



Projede, tiyatro sahnesinde hiç bulunmamış belediye temizlik çalışanları, Roman vatandaşlar, sığınmacı çocuklar ve toplumun çeşitli kesiminden kadınların da yer alması planlanıyor.



Sevgi Çınar: "Gol atmak kadar kolay değil"



Proje kapsamında ilk olarak Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları provalara başladı.



Takımın golcülerinden Sevgi Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi duyduğunda heyecanlandığını ve bunun kendileri için bir ilk olduğunu söyledi.



Sahada futbol oynamakla tiyatroda oyun sahnelemenin çok farklı olduğunu kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, tiyatronun sahne kısmında olacağını daha önce hiç düşünmediğini dile getirdi.



Projenin güzel bir amaç için olduğunu anlatan Sevgi Çınar, şunları ifade etti:



"Herkesin kendine göre bir mesleği var. Mesleğimiz gol atmak, futbol oynamak. Benim için tiyatro, biraz daha farklı, gol atmak kadar kolay değil. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu olduğunu düşünüyorum. Takımda kendi çapında oyunculuk yeteneği olan arkadaşlarımız var. Bu yüzden yapabileceğimize inanıyorum. Güzel olacak."



Alanç: "Başaracaklarına inanıyorum"



Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, takımının tiyatro sahnesindeki performansını çok merak ettiğini, sahada gösterdiği başarıyı sahnede de sergileyeceğine inandığını belirtti.



Tiyatro oyunu için teklif geldiğinde 'Acaba yapabilir miyim?' diye düşündüğünü aktaran Alanç, "Futbol sahasında oynamakla sahnelerde oynamak çok farklı bir olay. Böyle bir organizasyonda bulunacağımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Oyuncularımızın tamamı üniversite öğrencisi ve beden eğitimi öğretmeni. Başaracaklarına inanıyorum." diye konuştu.



Kuşku: "Futbolcular diğer gruplara göre avantajlı"



Projede görev alan ve futbolculara rollerini öğreten tiyatro sanatçısı Vedat Kuşku, oyunu kurgu olarak futbol ile bağlantılı hazırladıklarını anlattı.



Kuşku, "Bertolt Brecht'in oyunu Kafkas Tebeşir Dairesi'ni sergilemeyi planlıyoruz. Oyun için futbol takımına uygun olacak reji hazırladık. Oyun, bir futbol sahasında geçiyor. Hakemin, yağmur yağması ile karşılaşmayı yarım saat durdurması üzerine 3-0 yenilen takımın oyuncuları kendilerini motive etmek için bir oyun hazırlarlar ve daha sonra bu oyunu sahneye koyarlar." ifadelerini kullandı.



Kuşku, mesleğinde oyunculuk için birçok grup çalıştırdığını ancak kadın futbol takımının tiyatro konusunda biraz daha şanslı olduğunu söyledi. Diğer grupların provalarda çok çabuk yorulduğunu kaydeden Kuşku, futbolcuların, kondisyonlarının iyi ve vücut kullanımlarının esnek olması dolayısıyla avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.