Gol Düellosunu Çanakkale Genç 1915 Kazandı

2. Amatör ligde mücadele eden Çanakkale genç 1915 spor kulübü, Çan Etilispor'u 6-3 yendi.



Çanakkale 2 amatör lig karşılaşmasında, Çanakkale Genç 1915 sporla Çan Etilispor karşılaştı. Ligin yeni takımlarından Çanakkale Genç 1915 spor, sentetik çim sahada oynanan karşılaşmada, Çan Etilispor'u 6-3 mağlup ederken takımın 5 golünü de Coşkun kaydetti. Çanakkale Genç 1915 spor antrenörü Hacı Ahmet Taşpınar, "Futbolcularımı kutluyorum. Güzel bir futbol ortaya koyarak, farklı bir galibiyete imza attık. Bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda da sahaya yansıtmayı hedefliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE