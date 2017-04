Gol Düellosunu Beşiktaş Kazandı! 3-4

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş maçı gol düellosuna sahne oldu.



7 golün atıldığı maç Beşiktaş'ın 4-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 4. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu gole 25. dakikada Okay Yokuşlu ile cevap verdi. İlk devre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Beşiktaş, 55. dakikada Aboubakar'ın golüyle bir kez daha öne geçti.



Bordo Mavili ekip bu gole 8 dakika sonra Castillo ile karşılık verdi.



65'te sahneye çıkan Rodallega Trabzonspor'u 3-2 öne geçirdi.



Beşiktaş, 74'te Talisca'nın frikik golüyle skoru 3-3'e getirdi.



90+1'de Atiba ile bir gol daha bulan Beşiktaş, maçtan 4-3 galip ayrılmayı başardı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 44 puanda kalırken Beşiktaş puanını 61'e yükseltti.



TRABZONSPOR İLK KEZ KAYBETTİ



Trabzonspor yeni Stadı Medical Park Arena'da ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında aldı. Bordo Mavililer 5. maçına çıktığı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena Stadında ilk gollerini yediği Beşiktaş'ta ilk yenilgisini de almış oldu.



İLK GOL CENK TOSUN'DAN



Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da ilk golünü Beşiktaş'tan yedi. Cenk Tosun, 4. dakikada attığı golle Bordo Mavili ekibe yeni stadında ilk golü atan isim oldu. Cenk, bu golle tarihe geçti.



CENK TOSUN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Beşiktaş'ı Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiren Cenk Tosun cezalı duruma düştü. Cenk, 28. haftada Vodafone Arena'da oynanancak Adanaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.







QUARESMA DEVAM EDEMEDİ



Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma Trabzonspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Tecrübeli futbolcu 34. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı. Quaresma'nın sağ arka adaleseninde sertleşme meydana geldiği ve bu nedenle oyuna devam edemedi.



Karşılaşmadan önce ısınırken de bu bölgede ağrı hisseden Quaresma, bu nedenle karşılaşmaya bandajla başlamıştı.



TALİSCA'DAN İKİ HAFTADA İKİ FRİKİK GOLÜ



Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca frikik gollerine devam ediyor.



Geçen hafta Gençlerbirliği ağlarını frikikten havalandıran Talisca, Trabzonspor'a da frikik golü atmayı başardı.



OKAY'IN İKİNCİ GOLÜ



Beşiktaş karşısında Trabzonspor'un beraberlik golünü kaydeden Okay Yokuşlu bu sezon Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşadı.



Okay, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü Karabükspor ağlarına göndermişti.



BEŞİKTAŞ'IN KABUSU RODALLEGA



Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi. Akhisar Belediyespor formasıyla Beşiktaş'a 3 golü bulunan yıldız futbolcu Trabzonspor formasıyla da Beşiktaş ağlarını havalandırmayı başardı.



Rodallega böylelikle Beşiktaş'a karşı çıktığı 4. maçta 4. kez gol sevinci yaşamış oldu.



Rodallega'nın Beşiktaş'ın 3. golünün ardından santradan şutu üst direkten döndü.







YUSUF YAZICI YİNE BOŞ GEÇMEDİ



Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Beşiktaş karşısında da skora etki etmeyi başardı. Yusuf, Okay Yokuşlu'nun golünde asist yapmayı başardı. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'deki asist sayısını 5'e yükseltti.



TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MUHTEŞEM KOREOGRAFİ



Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, bordo mavili taraftarlar maç öncesinde muhteşem bir koreografi açtı.



Trabzonspor taraftarları bu koreografi ile Dozer Cemil ve Kazım Koyuncu'ya mesaj göndermiş oldu.







ŞENOL GÜNEŞ İÇİN TARİHİ AN



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşısında ilginç bir deneyim yaşadı. Başarılı teknik adam kendi ismi verilen stadda rakip takımın başında maça çıktı.



Kaynak: Sporvadisi.com