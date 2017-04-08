Gol Düellosu Beşiktaş'ın!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oldu. Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan lider Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 4-3 kazandı.
Yeni stadında ilk mağlubiyetini alan bordo-mavili ekip haftayı 44 puanla kapatırken, siyah-beyazlılar ise puanını 61'e yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topa ceza sahası dışında gelişine vuran Olcay Şahan'ın şutu kaleci Fabri'de kaldı.
4. dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan geliştirdiği atakta Adriano'nun korner çizgisi üzerinde ceza sahası içine kestiği topa gelişine vuran Cenk Tosun, kaleci Onur'un solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada sol taraftan gelişen atakta Babel topla birlikte ceza sahası içine girdi. Penaltı noktası üzerinde bulunan Talisca'ya çıkarmak istediği topa ise son anda araya giren Durica, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
18. dakikada Oğuzhan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşu kaleci Onur'da kaldı.
25. dakikada Yusuf pasında ceza sahası yayı üzerinde topu önüne alan Okay Yokuşlu düzgün bir vuruşla kaleci Fabri'nin sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1
41. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içine gönderdiği topa Rodallega'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Fabri meşin yuvarlağı çıkardı.
46. dakikada ceza sahası içinde Rodallega'nın pasında topu önüne alan Castillo'nun vuruşunu kaleci Fabri çıkardı.
56. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu Durica'dan sıyrılıp önüne alan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından ağalarla buluştu. 1-2
63. dakikada Rodallega'nın pasında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine inen Castillo düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fabri'nin sağından ağalarla buluşturdu.
65. dakikada Castillo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında savunmadan seken top arka direkte Rodallega'nın önüne düştü. Rodallega'ya meşin yuvarlağı ağlara göndermek kaldı. 3-2
74. dakikada Talisca'nın ceza sahası yayı üzerinde kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onur'un sağından uzanamayacağı köşeye göndererek eşitliği getiren golü attı. 3-3
75. dakikada Rodallega başlama vuruşu sırasında kaleci Fabri'nin önde olduğunu görünce direk kaleye gönderdiği top üstten direkten geri döndü.
90+1. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahasına ortasında Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3
KÜNYE
Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Cem Satman xxx, Kerem Ersoy xxx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Okay xxx, Onazi xx (Aytaç Kara dk. 76 x), Olcay xx, Yusuf Yazıcı xxx (Bero dk. 84 ?), Castillo xxx, Rodallega xxx
Yedekler: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Fabri x, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba Hutchinson xxx, Oğuzhan x, Quaresma x (Aboubakar dk. 34 xxx), Talisca xxx (Mitrovic dk. 87 ?), Babel xx, Cenk xx (Necip dk. 76 x)
Yedekler: Tolga, Beck, Tolgay Arslan, Gökhan İnler, Aboubakar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Cenk Tosun (dk. 4), Aboubakar (dk. 56), Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (dk. 25) Castillo (dk. 63), Rodallega (dk. 65) (Trabzonspor)
Sarı kart: Cenk Tosun, Tosic (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı, Pereira (Trabzonspor)
(Gökmen Şahin / İHA)