Şampiyonlar Ligi Maçında Gol Atan 18 Yaşındaki Monacolu Mbappe Tarihe Geçti

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Monaco deplasmanda Alman devi Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek ikinci maç için büyük bir avantaj sağladı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

19. dakikada genç futbolcu Mbappe gol perdesini açtı. 18 yaşındaki Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gol atan en genç 2. isim oldu. İlk isim ise o dönemde Barcelona forması giyen 17 yaşındaki Bojan Krkic