Şampiyonlar Ligi Maçında Gol Atan 18 Yaşındaki Monacolu Mbappe Tarihe Geçti
Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı iki gol atan 18 yaşındaki Mbappe, çeyrek finalde gol atan en genç ikinci isim oldu. İlk isim ise 17 yaşında gol atan Bojan Krkic.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Monaco deplasmanda Alman devi Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek ikinci maç için büyük bir avantaj sağladı.
MBAPPE TARİHE GEÇTİ
19. dakikada genç futbolcu Mbappe gol perdesini açtı. 18 yaşındaki Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gol atan en genç 2. isim oldu. İlk isim ise o dönemde Barcelona forması giyen 17 yaşındaki Bojan Krkic