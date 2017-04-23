Gökyüzünü Bin Uçurtma Renklendirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde bin uçurtma uçuruldu.



Edremit Belediyesince Altınkum Mahallesi Dalyan sahilinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen uçurtma şenliğinde, belediye bin uçurtma dağıttı.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, AA muhabirine havanın açık olmasının kendileri için avantaj sağladığını belirtti.



Mavi gökyüzünde rengarenk uçurtmaların havalandığını ifade eden Saka, şunları kaydetti:



"Bu sene havanın da uygun olması nedeniyle cıvıl cıvıl oldu. Çocuklarımız mutlu, insanlarımız mutlu. Umuyorum daha da mutlu günler gelecektir. Biz belediye olarak bin tane dağıttık. Bunun yanında fazlaca kendi uçurtmasını getiren de var. Binlerce uçurtma özgür ortamında gökyüzünde özgürce salınıyorlar."



"Çocukluğumuzda yaşamadığımızı şimdi yaşıyoruz"



Şenliğe çocuğunu getiren Halil Kavalak, 23 Nisan'ı çocuklarıyla doyasıya yaşadıklarını söyledi. Tekrardan çocuk olmayı çok istediğini vurgulayan Kavalak, "Çocukluğumuzda yaşamadığımızı şimdi yaşıyoruz. Bizim çocukluğumuzda böyle şenlikler yoktu. Ama son zamanlarda çok güzel oldu." diye konuştu.



Müjgan Şenkökçü ise "Uçurtma uçurmaya çalışıyoruz. Eğlenceli geçiyor. İlk defa katılıyoruz." dedi.



Sahilde uçurtmaları gökyüzü ile buluşturan çocuklar için ayrıca animasyon gösterileri ve yarışmalar düzenlendi.