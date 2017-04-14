Gökyüzüne "Evet" Yazılı Balonlar Bıraktılar

Ankara'da "Evet Destek Platformu" üyeleri, gökyüzüne "evet" yazılı balonlar bıraktı.



Kızılay Alışveriş Merkezi önünde toplanan platform üyeleri adına açıklama yapan Hukuk ve Mevzuat Koordinatörü Mehmet Peker, 16 Nisan'da halkın sandığa giderek ülkenin bekası, selameti ve çocukların geleceği için tarihi bir karar vereceğini belirtti.



Peker, sistem değişikliğinin milletin lehine olacağı inancıyla, halk oylaması öncesi anayasa değişiklikleri hakkında halkı bilgilendirmek ve "evet" kampanyasını desteklemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Ülke genelinde federasyon, dernek, sendika, vakıf ve benzeri kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını anlatan Peker, platform olarak bir ayda 81 ilde teşkilatlandıklarını ifade etti.



Referandum sonucunda "evet" çıkacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Peker, "Bugün 15 Temmuz şehitlerimizin manevi huzurunda, ülkemizin bekası, milletimizin selameti için, Türk ve İslam coğrafyası ile dünya mazlumlarına umut olmak için tüm temsilciliklerimizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında rengarenk 'evet' balonlarını pazar günü sandıklara dönmek üzere gökyüzüne bırakıyoruz." dedi.



Daha sonra platform üyeleri, "evet" yazılı balonları gökyüzüne bıraktı.