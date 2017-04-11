Gökyüzünde Yüzüyorlar!
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan Market Square Tower binasının 42. katında bulunan ve yerden 150 metre yükseklikteki cam havuza girmek cesaret ister.
ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan Market Square Tower binasının 42. katında bulunan ve yerden 150 metre yükseklikteki cam havuza girmek cesaret ister.
Kaynak: Dunya.com
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