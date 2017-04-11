Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Gökyüzünde Yüzüyorlar!
Ara
BİST 91.226 %-0,02
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Gökyüzünde Yüzüyorlar!

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan Market Square Tower binasının 42. katında bulunan ve yerden 150 metre yükseklikteki cam havuza girmek cesaret ister.

Gökyüzünde Yüzüyorlar!

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan Market Square Tower binasının 42. katında bulunan ve yerden 150 metre yükseklikteki cam havuza girmek cesaret ister.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Houston, Amerika, Square, Teksas, Texas, Abd