Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması



DÜZCE - Düzce'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Venüs gezegenin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ay ve yıldızın yan yana gelmesiyle birlikte gökyüzünde oluşan bayrağımızın hilal ve yıldızı büyük ilgi gördü. Vatandaşların kimisi dakikalarca bu görüntüyü izlerken, kimisi de cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye çalıştı.